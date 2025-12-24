كامل الوزير: إنشاء خط ملاحي بين مينائي السخنة وصلالة بعمان

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا هاما في ختام زيارته للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، مع المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

وأكد الفريق كامل الوزير في بداية اللقاء على عمق وقوة وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيرا الى التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال النقل واهتمام الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية بتنفيذ المشروعات بسلطنة عمان الشقيقة، لافتا الى ان الوفد المصري يضم عدد من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال والتي جاءت لسلطنة عمان بهدف التعاون والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات بها وذلك احترامًا وتقديرًا واعزازًا للشعب العماني الشقيق.

وأضاف وزير النقل أن الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والإفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية وبأسعار تنافسية وبأسرع وقت، إذ تنفذ مشروعات عملاقة في المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وتنزانيا وغيرها من الدول العربية والإفريقية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أنه سيتم التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات في مجال المشروعات التي سيتم تنفيذها مع تدريب الكوادر العمانية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات

واستعرض وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء عددًا من أنشطة ومشروعات وزارة النقل مثل: قطاع الموانئ البحرية، إذ يوجد بمصر 19 ميناء تجاري بأرصفة تتخطى 100 كم أرصفة وعدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات بالإضافة إلى وجود 10000 كم سكة حديد وانشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم وشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تسيير خط ملاحي بين مصر وسلطنة عمان إذ أشار كامل الوزير إلى أنه في إطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلي عدد 40 سفينة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم سيتم تدبير عدد 4 سفن (بلك - حاويات - رورو- روروباكس ) للعمل على الخط البحري المخطط تسييره بين مصر وعمان.

وقال المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، من جانبه، إن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان، موجها الدعوة للشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بهذه المشروعات التي سيتم طرحها قريبا، وكذلك هناك مشروعات متاحة أمام الشركات المصرية للتقدم إليها في مجال تطوير المطارات ومشروعات في مجال تطوير الموانئ البحرية العمانية تمثل مجالا هاما أمام الشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بها وهناك مشروع هام جدا حاليا في مسقط وهو مشروع المترو.

وأكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني على أهمية أن يكون الربط البحري بين مصر وسلطنة عمان عن طريق ميناء صلالة لكونه أقرب لمصر من ميناء صحار, وباعتباره ثاني أكبر ميناء في الخليج وإقامة منطقة لوجستية في السخنة وأخرى في صلالة لتسهيل نقل البضائع بين البلدين الشقيقين ثم الى الدول المجاورة مع التأكيد على أهمية عمل دراسة عن البضائع المطلوب تداولها بين الجانبين عبر مينائي صلالة والسخنة

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر ويمثلها رئيس قطاع النقل البحري بين مصر وسلطنة عمان ويمثلها مدير عام الموانئ وشئون البحر ومدير عام مركز عمان للوجستيات لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

