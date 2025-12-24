نقل 6 أطفال إلى مستشفى قوص بعد إصابتهم بتلبك معوي بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا إصابة 6 أطفال بحالات تلبك معوي، بعد تناولهم وجبة غذائية مكونة من الفول والجبنة داخل أحد المنازل، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى قوص لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بوصول عدد من الأطفال إلى المستشفى وهم يعانون من قيء وآلام بالبطن، عقب تناول وجبة غذائية بدائرة المركز.

وكشفت الفحوصات الطبية أن الأطفال أصيبوا بتلبك معوي نتيجة تناول وجبة الفول والجبنة، وتم التعامل معهم طبيًا داخل المستشفى، وغادر الأطفال بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، ووجهت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.