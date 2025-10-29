وزير الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان قصر ثقافة الطفل بعد تطويره

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قصر ثقافة الطفل بسوهاج التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ليعود القصر منارة جديدة للإبداع والمعرفة تخدم أطفال وشباب المحافظة.

وتفقد وزير الثقافة أرجاء المبنى المقام على مساحة إجمالية تبلغ 640 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم مكتبة الطفل التي تحتوي على أكثر من 2000 كتاب في مجالات متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، إلى جانب قاعة أنشطة، وقاعة نادي أدب الطفل، ومرسم، وقاعة بروفات مجهزة.

ووجّه وزير الثقافة بأهمية الإعداد لبرنامج ثقافي وفني متنوع يخدم أبناء سوهاج، وتنفيذه بصفة دورية داخل القصر، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد، والعمل على وضع تصورات إبداعية مبتكرة لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بشكل فعّال يُحفّز الطاقات الإبداعية لدى الأطفال، ويساهم في تحقيق مستهدفات الدولة لبناء الإنسان المصري.

كما شدّد على أهمية الاستعانة بالخبرات والمدربين المؤهلين، والتنسيق مع المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات القصر، إلى جانب تسيير قوافل المسرح المتجول والمكتبات المتنقلة إلى القرى والنجوع انطلاقًا من قصر ثقافة الطفل لاكتشاف المزيد من المواهب وتقديم خدمات ثقافية نوعية لأبناء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في تنفيذ برنامجها لتطوير وتحديث قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن هذا الافتتاح يُجسد إصرار الدولة المصرية على تقديم خدمات متكاملة تنمويًا وثقافيًا لأبناء المحافظات كافة، عبر تفعيل الأدوات والأساليب الإبداعية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، وخلق أجيال تمتلك وعيًا حقيقيًا بقيمة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأوضح أن قصر ثقافة الطفل يُعد قيمة إنشائية ومعرفية تُتوج جهود وزارة الثقافة في تحديث البنية التحتية للمنشآت الثقافية، ويُسهم في تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن القصر بما يضمه من مرافق وتجهيزات حديثة يمثل إضافة نوعية للبنية الثقافية في صعيد مصر، ويساهم في اكتشاف وتنمية المواهب الشابة ودعم الأنشطة الإبداعية للأطفال.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن افتتاح قصر ثقافة الطفل بعد التطوير يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للثقافة باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القصر سيساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة الثقافية بالمحافظة، ويُعد منصة للتعبير عن إبداعات أبناء سوهاج في مجالات الفنون والآداب والمسرح والموسيقى وغيرها من المجالات الإبداعية.

كما أكد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن افتتاح قصر ثقافة الطفل بسوهاج بعد أعمال التطوير يأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى توفير بيئة ثقافية ومعرفية ملائمة للنشء، تتيح لهم التعبير عن مواهبهم في بيئة آمنة ومحفزة على الإبداع، تمهيدًا لبناء جيلٍ واعٍ يمتلك أدوات المعرفة والجمال، وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنه.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بثقافة الطفل بوصفها الأساس في تشكيل الوعي الجمعي، وتسعى من خلال تطوير قصور الثقافة بالمحافظات إلى توسيع نطاق الأنشطة الإبداعية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة عبر الفنون والمعرفة.

ووجّه اللبان الشكر لوزير الثقافة على دعمه المستمر لجهود تطوير مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الأداء بالمواقع الثقافية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح عدد من المواقع الثقافية الجديدة ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز البنية الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من:الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية،جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي،

أحمد فتحي، مدير فرع ثقافة سوهاج،

إلى جانب مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائمين على تنفيذ المشروع: العميد أحمد عادل توفيق والمهندس محمد عصام حامد.

