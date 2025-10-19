أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ثم يعود الجو ليصبح معتدلًا في أول الليل ويميل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تتكوّن في ساعات الصباح الأولى وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع تحذيرات لقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت إلى أن بعض مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ستشهد ظهور سحب منخفضة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.