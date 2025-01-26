أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يوجد أمطار على السواحل الشمالية وتكون خفيفة وعلى فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تصل لـ 20 درجة على القاهرة والوه البحري وتصل لـ 19 درجة على السواحل الشمالية و24 درجة على المناطق الجنوبية.