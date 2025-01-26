إعلان

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

09:36 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يوجد أمطار على السواحل الشمالية وتكون خفيفة وعلى فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تصل لـ 20 درجة على القاهرة والوه البحري وتصل لـ 19 درجة على السواحل الشمالية و24 درجة على المناطق الجنوبية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أمطار الشبورة المائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟