نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

وكيل الأزهر: النبي محمد كرّس لقيم وأخلاق نبيله يحملها الدعاة من بعده

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 2 أكتوبر 2024.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال الفترة طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت تكون شبورة مائية خلال فترات الصباح على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها إضافة إلى نشاط بحركة الرياح على فترات متقطعة.