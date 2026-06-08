شهد وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مجموعة النساجون الشرقيون بمصانعها في محافظة الشرقية لتكريم نخبة من العاملين المتميزين ضمن برنامج "وسام الرواد"، وذلك بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسيدة ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين.

واستهل وزير العمل زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من أقسام المصنع، تابع خلالها مراحل الإنتاج المختلفة وآليات التشغيل الحديثة، كما اطلع على جهود الشركة في تطوير بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

حسن رداد: العامل المصري الركيزة الأساسية للتنمية والصناعة

أكد وزير العمل، خلال الاحتفالية، أن تكريم العمال المتميزين يعكس ثقافة مؤسسية متقدمة تقوم على تقدير الجهد والعطاء وترسيخ قيم الانتماء والإبداع داخل مواقع العمل، مشددًا على أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية لكل نجاح صناعي وتنموي تشهده الدولة.

وأوضح أن مجموعة النساجون الشرقيون تعد واحدة من أهم القلاع الصناعية الوطنية، وتمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الإدارة والعامل، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها داخل الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يمثل أحد أهم عوامل النجاح والاستدامة.

حسن رداد: الرئيس السيسي يضع دعم العمال على رأس الأولويات

أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف العمل والعمال اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة، بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.

حسن رداد للعاملين المكرمين: أنتم نموذج للإخلاص والتميز

وجه وزير العمل رسالة تقدير للعاملين الذين شملهم التكريم، مؤكدًا أن ما حققوه من التزام وإخلاص وانضباط يستحق الإشادة، وأن هذا التكريم يمثل دافعًا للاستمرار في العمل والابتكار وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد أن كل إنجاز يتحقق على أرض مصر يقف وراءه عامل مخلص ومنتج يساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، معربًا عن تقديره لمبادرة النساجون الشرقيون في تكريم العاملين المتميزين وترسيخ ثقافة التقدير داخل مواقع العمل.

محافظ الشرقية: وسام الرواد يعكس ثقافة الوفاء لأصحاب العطاء

من جانبه، أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تقديره لمبادرة مجموعة النساجون الشرقيون بتنظيم احتفالية "وسام الرواد"، مؤكدًا أن تكريم العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة يجسد ثقافة مؤسسية تقوم على الوفاء لأصحاب العطاء وتقدير دورهم في دعم مسيرة الإنتاج.

وأشار المحافظ إلى أن المجموعة تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في توفير فرص العمل وتعزيز الصناعة المصرية، مؤكدًا أن النماذج المكرمة تمثل قدوة للأجيال الجديدة وتجسد قيم الانتماء والعمل الجاد وتحمل المسؤولية.

محمد سعفان: العمل عبادة والإتقان أساس النجاح

بدوره، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمالة المصرية تعد من أفضل القوى العاملة على مستوى العالم متى توافرت لها الإمكانات والفرص المناسبة.

وأشار إلى أن ما يحققه المصريون في العديد من الدول الأوروبية من نجاحات يعكس كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة، مؤكدًا أن العمل عبادة وأمانة ومسؤولية، وأن الإخلاص والإتقان يمثلان الأساس الحقيقي للتقدم والتنمية.

وأضاف أن تكريم العمال مناسبة تستحق الفخر والاحتفاء، تقديرًا لما يقدمونه من جهود مخلصة في بناء الأوطان ودعم الاقتصاد، داعيًا إلى التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والعمل الجاد لتحقيق الطموحات والآمال.

محمد سعفان: محمد فريد خميس كان نموذجًا في تقدير العامل

أشاد سعفان بالدور الوطني الذي قام به الراحل محمد فريد خميس، مؤكدًا أنه كان نموذجًا لرجل الأعمال الذي يقدر العامل ويحترمه ويتعامل معه باعتباره شريكًا أساسيًا في النجاح.

وأشار إلى أن السيدة ياسمين خميس والسيدة فريدة خميس تواصلان المسيرة بنفس النهج والمسؤولية، موجهًا الشكر لعمال مجموعة النساجون الشرقيون على جهودهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

ياسمين خميس: العمال شركاء النجاح الحقيقيون

من جانبها، أكدت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، أن الاحتفالية لا تستهدف الحديث عن حجم الإنجازات أو القدرات الإنتاجية للمجموعة، بقدر ما تهدف إلى الاحتفاء بالشركاء الحقيقيين في مسيرة النجاح، وهم العمال.

وأضافت أن النساجون الشرقيون لم تصل إلى مكانتها الرائدة إلا بفضل الله ثم بإخلاص العاملين وتفانيهم على مدار سنوات طويلة، مؤكدة أن قيمة الإنسان تقاس بضميره وإخلاصه واحترامه لعمله.

ياسمين خميس: وسام الرواد رسالة وفاء لكل من صنع النجاح

أوضحت أن المجموعة تحرص من خلال برنامج "وسام الرواد" على تكريم العاملين الذين أمضوا 30 عامًا وأكثر في خدمة الشركة، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم في مسيرة النجاح.

ووجهت الشكر للمكرمين، قائلة: "وأنتم تتقلدون وسام الرواد اليوم، نقول لكم جميعًا شكرًا على ما قدمتموه من إخلاص وعطاء، وشكرًا لأنكم كنتم وما زلتم أساس هذا النجاح".