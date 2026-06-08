مدبولي: التوسعات الجديدة تعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يمثل رسالة مهمة تعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية التحتية الصناعية واللوجستية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، مع التركيز على التوسع في الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، باعتبارها أحد القطاعات المهمة الداعمة للنمو الاقتصادي.

مدبولي: زيادة الإنتاج وفرص العمل وتعزيز الصادرات

وأوضح رئيس الوزراء أن التوسعات الجديدة التي تنفذها الشركة ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن دعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

طارق كامل: نستله ملتزمة بالسوق المصرية منذ أكثر من 125 عامًا

من جانبه، أكد السيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، أن مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح خط الإنتاج الجديد تعكس قوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد الثقة المتبادلة في قدرات الصناعة المصرية على النمو والتوسع.

وأشار إلى أن الشركة تواصل التزامها طويل الأمد تجاه السوق المصرية، مستندة إلى تاريخ يمتد لأكثر من 125 عامًا من الاستثمار والإنتاج المحلي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.

طارق كامل: إطلاق "ماجي دوبل المفروم" يدعم الابتكار والتصنيع المحلي

وأضاف أن إطلاق خط إنتاج منتج "ماجي دوبل المفروم" يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منتجات الشركة بالسوق المحلية، ويجسد حرصها على تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد استمرار الشركة في العمل على زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية ويدعم خطط التنمية المستدامة.

التوسعات تستهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية

وتأتي هذه التوسعات في إطار خطة الشركة لتطوير قدراتها التصنيعية ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية المصري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

مروان عمر: استثمارات نستله في مصر بلغت 7 مليارات جنيه

وعقب الافتتاح، أجرى رئيس الوزراء جولة داخل المصنع، استمع خلالها إلى شرح من المهندس مروان عمر، مدير المصنع، الذي أوضح أن إجمالي استثمارات شركة نستله مصر في السوق المحلية بلغ نحو 7 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المصنع ينتج أكثر من 60 منتجًا يتم تصنيعها محليًا، فيما يصل حجم الإنتاج السنوي إلى نحو 62 ألف طن من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إنتاج 1.2 مليار لتر من المياه المعبأة سنويًا.

مروان عمر: أكثر من 7 آلاف فرصة عمل ومضاعفة الصادرات

وأوضح مدير المصنع أن مصانع الشركة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 7 آلاف عامل، مؤكدًا أن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في مضاعفة صادراتها.

وأضاف أن الصادرات تمثل حاليًا نحو 25% من إجمالي إنتاج مصنعي الأغذية الجافة وبونجورنو، وهو ما يعكس قوة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

مدير المصنع: 78 خط إنتاج والطاقة الجديدة تستهدف الأسواق الأفريقية

كما استعرض مروان عمر تفاصيل التوسعات الخاصة بمنتجات "ماجي"، موضحًا أن عدد خطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة الثلاثة في مصر ارتفع إلى 78 خطًا إنتاجيًا.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لخط "ماجي دوبل المفروم" تبلغ نحو 2000 طن سنويًا، يتم تخصيص نصفها تقريبًا للتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية.

مكون محلي يصل إلى 74% في بعض المنتجات

وأكد مدير المصنع أن نسبة المكون المحلي في بعض منتجات الشركة بلغت نحو 74%، بما يعكس التزام "نستله مصر" بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المدخلات المحلية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة وتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.