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تأكيدًا لمصراوي.. نعينع ينفي إيقافه عن التلاوة - بيان رسمي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:30 م 08/06/2026

القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع

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قال القارئ الطبيب أحمد نعينع، إن ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إيقافه عن التلاوة بسبب أخطاء في قرآن الفجر، شائعات غير صحيحة.


وأضاف في بيان له، اليوم، أنفي بشكل قاطع أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه مستمر في مشاركاته الإذاعية بشكل طبيعي، ولا صحة لما يُشاع حول إيقافه.

وأهاب بالجميع تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة قبل تداولها أو نشرها.

وتقدم المقرئ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، بخالص الشكر والتقدير لكل المحبين والمتابعين على مشاعرهم الطيبة وتواصلهم ورسائلهم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك فيهم.


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مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

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أحمد نعينع الإذاعة المصرية شيخ عموم المقارئ المصرية

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