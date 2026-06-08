مصدر لمصراوي: الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربي صلاح مصدق

تتصدر أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق، حديث الساعة داخل جدران نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد بات الفريق مهددًا بعقوبة تأديبية لتأخره في سداد المستحقات المتأخرة.

وأوضح مصدر بالزمالك اليوم الإثنين، في تصريحات لمصراوي، أن النادي توصل لاتفاق بالتسوية مع صلاح مصدق بشأن مستحقاته المتأخرة.

وأكد المصدر: "الزمالك سيقوم اليوم بتحويل 400 ألف دولار للاعب، وهو نصف المبلغ المستحق، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي في موعد آخر متفق عليه".

وأشار المصدر: "بعد تحويل الزمالك لـ 400 ألف دولار، سيقوم محامي اللاعب بالرد علي فيفا بالوصول لتسوية مع النادي، لمنع تطبق عقوبة تأديبية على الزمالك".

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