قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اليوم التأثر بكتل هوائية صحراوية ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت القاهرة 36 درجة مئوية، فيما ترتفع درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية.



وأوضحت غانم أن الطقس يكون مائلًا للحرارة إلى حار على المناطق الساحلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، مع بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا خلال فترات الليل.



ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء



وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تبلغ 23 درجة مئوية، فيما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على مناطق جنوب البلاد.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدًا الثلاثاء، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، على أن تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس، لتعود العظمى بالقاهرة إلى نحو 35 درجة مئوية.



غدًا ذروة الموجة الحارة والقاهرة تسجل 38 درجة



وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس النسبي بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.



ولفتت إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق والمناطق الغربية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، قبل أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.



وحذرت غانم المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، مؤكدة أهمية الإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتجنب الأنشطة المجهدة في أوقات الذروة.