كشف مصدر مطلع بشركة مترو الأنفاق، عن السبب الحقيقي وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثالث "الخط الأخضر"، والذي أدى إلى توقف جزئي للتشغيل وتكدس الركاب بمحطتي العباسية وعبده باشا.

وأوضح "المصدر" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الواقعة بدأت بقيام مهتز نفسيًا بالقفز على قضبان السكة داخل إحدى محطات الخط، ما دفع عددًا من الركاب لمحاولة التدخل لإنقاذه، الأمر الذي اضطر معه برج التحكم إلى إيقاف حركة القطارات بشكل فوري حفاظًا على سلامة الركاب.

وأضاف أن إدارة المترو اتخذت قرارًا بفصل التيار ووقف التشغيل مؤقتًا للتعامل مع الموقف، بالتزامن مع إخطار الجهات الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط الشخص وإبعاده عن مسار التشغيل.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوقف المفاجئ تسبب في حدوث تكدسات بمحطات الخط، خاصة العباسية وعبده باشا، قبل أن يتم إعادة تشغيل الحركة تدريجيًا بعد انتهاء الإجراءات الأمنية والفنية.

وأكد أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بشكل تدريجي، إلا أنها لا تزال تعمل بوتيرة أقل من المعدلات الطبيعية لفترات التقاطر، لحين عودة الاستقرار الكامل للتشغيل وانتظام الخدمة على كامل الخط.

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