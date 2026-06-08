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لمدة 6 ساعات.. قطع المياه غدًا عن بعض المناطق بالجيزة

كتب : أحمد العش

07:01 م 08/06/2026 تعديل في 07:19 م

قطع المياه

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026.

سبب قطع المياه في الجيزة

أرجعت "الشركة" في بيانها، سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال اللحامات على خطي مياه الشرب أقطار 300 مم و150 مم بمنطقة ميت عقبة، ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع المنطقة.

أماكن انقطاع المياه في الجيزة

أوضحت "شركة المياه" أن المنطقة المتأثرة بانقطاع الخدمة هي: شارع النيل الأبيض بالمهندسين باتجاه مستشفى مصطفى محمود.

وأهابت شركة مياه الشرب، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للتحرك بالمنطقة المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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