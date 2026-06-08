تشكيل مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس الرابطة

كشف محمد بركات، المدير الفني لفريق إنبي، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد.

ووصل الفريق البترولي إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على وادي دجلة في الدور نصف النهائي، بينما تأهل المصري عقب فوزه على زد.

وجاء تشكيل إنبي أمام المصري كالتالي:

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد سمير سعد، مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز، زياد كمال، محمد حتحوت.

خط الهجوم: علي محمود، أقطاي عبد الله، حامد عبد الله.

بينما جاء تشكيل المصري أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، مصطفى العش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، حسن علي، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: محمد الشامي، منذر طمين، عبد الرحيم دغموم.

ويأمل الفريقان في التتويج بلقب كأس الرابطة، بعدما نجحا في تجاوز عقبات الدور نصف النهائي والوصول إلى المباراة الختامية للبطولة.