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انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة

كتب : مصراوي

07:52 م 08/06/2026 تعديل في 07:54 م

القبض على يحيى الصعيدي وترحيله للنيابة -تعبيرية

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رحلت مأمورية أمنية المتهم يحيى الصعيدي إلى النيابة العامة، الإثنين، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس.

القبض على يحيى الصعيدي

مصدر مطلع أفاد بأن قوات الشرطة تحفظت على "الصعيدي" واصطحبته إلى مقر التحقيقات -إحدى نيابات شرق القاهرة- بعد الحكم بحبسه سنتين مع الشغل في قضية فرض السيطرة والتعدي على آخرين بسبب قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر.

مصير شركات نخنوخ

وصرح مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية عمل الشركات محل الواقعة، حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين معها.

تحرك النيابة العامة

وتنوّه النيابة العامة إلى أنّ الإجراءات التحفظية المتّخذة قِبَل أحد المساهمين لا تؤثّر على استمرارية عمل الشركات أو التزاماتها قِبَل الكافة.

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يحيى الصعيدي النيابة نخنوخ

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