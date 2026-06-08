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نشاط للرياح وشبورة وفرص أمطار.. تعرف على أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:00 ص 08/06/2026

شبورة مائية

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة كالتالي:-

- شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

- فرص ضعيفة لأمطار بنسبة حدوث 20% على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

- نشاط رياح أحيانا تتراوح سرعتها من 30 إلى 32 كم/ س، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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شبورة مائية الطقس الظواهر الجوية ارتفاع الحرارة

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