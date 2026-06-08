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توقف جزئي في حركة قطارات الخط الثالث للمترو.. وتكدس بالعباسية وعبده باشا

كتب : محمد نصار

07:28 م 08/06/2026

الخط الثالث للمترو

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توقفت حركة مترو الأنفاق في الخط الثالث "الخط الأخضر" ما أدى إلى تكدس الركاب بمحطتي العباسية وعبده باشا.

وتعمل فرق الصيانة، وفق مصدر بالخط الثالث للمترو، على التعامل مع الأمر وإعادة انتظام الحركة في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الزحام وضمان انسيابية التشغيل.

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الخط الثالث للمترو مترو الأنفاق عطل المترو العباسية

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