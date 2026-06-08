تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بشأن ما شهدته منظومة الحج السياحي خلال موسم 1447 هـ من شكاوى وملاحظات تتعلق بآليات التخصيص والتوزيع ومستويات الخدمات المقدمة للحجاج المصريين.

وأكد "هريدي" في طلبه، أن تطوير منظومة الحج السياحي والحفاظ على حقوق الحجاج يتطلبان الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية في توزيع الخدمات والتخصيصات، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وتحافظ على سمعة قطاع الحج السياحي.

تساؤلات حول التخصيصات وتوزيع التأشيرات

أوضح النائب أن العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة الدينية رصدت وجود تفاوت في المساحات والخدمات المقدمة للحجاج داخل المستوى الواحد، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن معايير التوزيع وآليات منح المزايا بين الشركات المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود استفسارات وملاحظات تتعلق بتوزيع التأشيرات المباشرة وتخصيص الأعداد لبعض الشركات، فضلًا عن ملاحظات بشأن إعادة توزيع الغرف والمواقع داخل أبراج كدانة، وهو ما تسبب في حالة من الجدل وعدم الرضا بين عدد من الشركات المشاركة في الموسم.

ملاحظات تنظيمية وتشغيلية خلال الموسم

لفت حسين هريدي، إلى وجود عدد من أوجه القصور التنظيمية والتشغيلية التي صاحبت الموسم، من بينها: تأخر إصدار بعض التصاريح والاعتمادات التشغيلية اللازمة لتنفيذ البرامج المقررة.

وأضاف أن الملاحظات شملت أيضًا: تأخر اعتماد الفنادق وخطط النقل والتفويج، إلى جانب تكرار تعديل التعليمات والإجراءات أثناء الموسم، وهو ما انعكس سلبًا على قدرة الشركات على أداء مهامها بالكفاءة المطلوبة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

شكاوى من مستوى الخدمات في المشاعر المقدسة

تضمنت الشكاوى، بحسب طلب الإحاطة، ملاحظات بشأن مستوى الخدمات المقدمة للحجاج في مشعري عرفات ومنى وأبراج كدانة، خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة ودورات المياه والطاقة الاستيعابية للمخيمات.

وأشارت الشكاوى إلى وجود تفاوت ملحوظ في مستوى التجهيزات والخدمات بين المواقع المختلفة، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يستوجب مراجعة شاملة للمنظومة لضمان تحسين مستوى الخدمة خلال المواسم المقبلة.

مطالبات بالتحقيق ومنع تكرار المشكلات

طالب النائب حسين هريدي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لمناقشة هذه الملاحظات والوقوف على أسبابها بصورة تفصيلية.

وأكد "هريدي" ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي تم رصدها، بما يضمن عدم تكرار تلك المشكلات خلال مواسم الحج المقبلة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للحجاج المصريين.

اقرأ أيضًا:

مؤشرات "السياحة" المتوقعة خلال مايو.. هل يستمر القطاع في النزيف بسبب حرب إيران؟

بعد فوزها بجائزة مدينة العام.. "السياحيين": برامج سياحية جديدة بأسوان لدعم التتويج الدولي

من الفنادق لليخوت.. الفئات المستفيدة من خدمات نقابة السياحيين ويحق لها عضوية