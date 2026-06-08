كشف الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة السابق، عن موقفه من خطوته المقبلة بعد رحيله عن سموحة، مؤكدًا أنه لم يحسم وجهته حتى الآن رغم تلقيه عدة عروض من أندية بالدوري المصري.

وأوضح الحارس المخضرم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "مودرن سبورت" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة سموحة لإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مشيرًا إلى حصوله على جميع مستحقاته المالية.

وأشار الهاني سليمان إلى وجود اتصالات من عدد من الأندية، لكنه فضل عدم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مؤكدًا أن قراره النهائي لم يتخذ بعد.

وأضاف أنه يضع المشاركة الأساسية والقدرة على تقديم الإضافة الفنية في مقدمة أولوياته عند اختيار ناديه الجديد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه، رغم بلوغه الأربعين من عمره، لا يزال قادرًا على الاستمرار في الملاعب، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه قادرًا على اللعب لمدة أربعة مواسم أخرى على الأقل.