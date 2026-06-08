شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات معرض سول الدولي للسياحة (SITF 2026) الذي أقيم في كوريا الجنوبية، ويُعد من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع السياحة داخل السوق الكوري، وذلك في إطار جهود الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية الواعدة.

السفير المصري يفتتح الجناح بحضور دولي واسع

شهد الجناح المصري افتتاحًا رسميًا بحضور السفير حازم زكي، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة وقادة صناعة السفر والسياحة العالمية، كما شارك في الافتتاح عبد الحميد لاشين، مدير وحدة آسيا والباسفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد السفير حازم زكي، خلال كلمته، أن المشاركة المصرية المتميزة تعكس الحضور المتنامي لمصر على الساحة السياحية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التواجد يأتي امتدادًا للزخم الإعلامي والدبلوماسي الذي تشهده الدولة، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية المنافسة عالميًا.

أحمد يوسف: المعرض فرصة لتعزيز الحضور المصري في شرق آسيا

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن معرض سول يمثل منصة استراتيجية للتواصل مع أسواق شرق آسيا التي تشهد معدلات نمو متسارعة في حركة السفر والسياحة.

وأضاف أن المشاركة أتاحت فرصة مهمة للتعريف بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع فريد يجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة والترفيه، فضلًا عن بحث فرص إقامة شراكات طويلة الأمد تسهم في جذب المزيد من السائحين الكوريين إلى مصر.

لقاءات مهنية لدعم الحركة السياحية الوافدة

وخلال المعرض، عقد عبد الحميد لاشين سلسلة من الاجتماعات الثنائية واللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى شركات السياحة الكورية وشركات الطيران ووكالات العلاقات العامة والإعلام.

وتركزت المباحثات على وضع آليات تعاون مشتركة تستهدف زيادة الحركة السياحية القادمة من السوق الكوري، والتوسع في الترويج للمقصد المصري من خلال برامج تسويقية متخصصة تتناسب مع اهتمامات السائح الكوري.

إقبال كبير وإشادة دولية بالجناح المصري

وحظي الجناح المصري بإقبال جماهيري ملحوظ منذ الساعات الأولى لانطلاق المعرض، كما أبدى منظمو الرحلات وممثلو شركات الطيران اهتمامًا متزايدًا بالمقصد المصري، مؤكدين ارتفاع مؤشرات الطلب على البرامج السياحية المرتبطة بمصر.

كما شهد الجناح زيارات متتالية من الوفود الرسمية والمسؤولين الدوليين الذين أشادوا بالهوية البصرية المتميزة والتصميم المعماري المبتكر الذي عكس ثراء الحضارة المصرية وأصالة الثقافة الوطنية.

الجناح المصري يحصد جائزة أفضل تصميم

وتُوجت المشاركة المصرية بحصول الجناح على جائزة أفضل جناح مشارك من حيث التصميم، تقديرًا لفكرته الإبداعية وطريقة عرضه للمقومات السياحية المصرية.

وعكس التصميم تجربة متكاملة للزوار من خلال إبراز عناصر الضيافة المصرية والموروث الحضاري والثقافي، بما ساهم في جذب الأنظار وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية عالمية متميزة.