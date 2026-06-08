كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، من العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اهتمام بايرن ميونيخ الألماني بالحصول على خدماته.

وكان راشفورد قد قضى الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا بقميص الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ وضع الجناح الإنجليزي ضمن خياراته الهجومية، خاصة بعد فشل النادي البافاري في التعاقد مع أنتوني جوردون، الذي فضل الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راشفورد يمنح الأولوية للاستمرار مع برشلونة، ولا ينوي دراسة أي عروض أخرى قبل حسم موقف النادي الكتالوني من الإبقاء عليه بشكل نهائي.

وأضافت أن إدارة برشلونة لا تزال متمسكة باستمرار اللاعب، لكنها تدرس عدة حلول لإتمام الصفقة، من بينها تجديد الإعارة لموسم إضافي.

وأكدت "ماركا" أن راشفورد يركز حاليًا على مشواره مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، على أن يحسم مستقبله عقب انتهاء البطولة إذا لم يتوصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد.

كما أوضحت الصحيفة أن برشلونة يمتلك حق شراء اللاعب بصورة نهائية مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، بشرط تفعيل البند قبل 15 يونيو الجاري.