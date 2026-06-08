مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

أوزبكستان

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:30

المصري

مباريات ودية - منتخبات

فرنسا

- -
22:10

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

رغم اهتمام بايرن.. راشفورد يمنح الأولوية لبرشلونة

كتب : محمد عبد السلام

07:24 م 08/06/2026

راشفورد لاعب برشلونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، من العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اهتمام بايرن ميونيخ الألماني بالحصول على خدماته.

وكان راشفورد قد قضى الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة، حيث شارك في 49 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا بقميص الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ وضع الجناح الإنجليزي ضمن خياراته الهجومية، خاصة بعد فشل النادي البافاري في التعاقد مع أنتوني جوردون، الذي فضل الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راشفورد يمنح الأولوية للاستمرار مع برشلونة، ولا ينوي دراسة أي عروض أخرى قبل حسم موقف النادي الكتالوني من الإبقاء عليه بشكل نهائي.

وأضافت أن إدارة برشلونة لا تزال متمسكة باستمرار اللاعب، لكنها تدرس عدة حلول لإتمام الصفقة، من بينها تجديد الإعارة لموسم إضافي.

وأكدت "ماركا" أن راشفورد يركز حاليًا على مشواره مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، على أن يحسم مستقبله عقب انتهاء البطولة إذا لم يتوصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد.

كما أوضحت الصحيفة أن برشلونة يمتلك حق شراء اللاعب بصورة نهائية مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، بشرط تفعيل البند قبل 15 يونيو الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

راشفورد برشلونة بايرن ميونخ

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار مصر

رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
سبب تعطل المترو بالخط الثالث.. مصدر لـ"مصراوي": مهتز نفسيًا قفز على القضبان
أخبار مصر

سبب تعطل المترو بالخط الثالث.. مصدر لـ"مصراوي": مهتز نفسيًا قفز على القضبان
طار الربع مليون.. كيف سقط لصوص حقيبة فيصل في قبضة مباحث الجيزة؟
حوادث وقضايا

طار الربع مليون.. كيف سقط لصوص حقيبة فيصل في قبضة مباحث الجيزة؟
مصدر لمصراوي: الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربي صلاح مصدق
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: الزمالك يتوصل لاتفاق مع المغربي صلاح مصدق
السعودية تكشف تفاصيل رصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن
شئون عربية و دولية

السعودية تكشف تفاصيل رصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
مصدر قضائي يحسم مصير شركات "نخنوخ" بإجراءات عاجلة
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية