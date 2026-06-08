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ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:00 ص 08/06/2026

ارتفاع درجات الحرارة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس بداية من غدًا الثلاثاء حتى السبت 13 يونيو، إذ توقعت استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة ليلا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على فترات.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

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درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية

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