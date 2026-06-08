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مسؤول أمريكي ينفي مزاعم إسرائيلية بشأن اعتراض واشنطن للصواريخ الإيرانية

كتب : مصطفى الشاعر

05:55 م 08/06/2026

حرب إيران

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نفى مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن"، مزاعم إسرائيلية تحدثت عن مشاركة الولايات المتحدة في اعتراض صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل خلال الساعات الماضية.

وقال المسؤول، في تصريحات للشبكة الأمريكية، إن الجيش الأمريكي لم يعترض أيا من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت خلال الليل، في موقف يتعارض مع ما جرى خلال جولات سابقة من التصعيد مع إيران، عندما شاركت واشنطن في عمليات اعتراض واسعة النطاق لحماية إسرائيل.

تناقض مع الرواية الإسرائيلية

جاء النفي الأمريكي بعد تصريحات لمسؤول عسكري إسرائيلي، أكد فيها أن الولايات المتحدة ساعدت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الهجوم، بما في ذلك المشاركة في اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية.

ويعكس هذا التباين في التصريحات اختلافا واضحا بين الروايتين الأمريكية والإسرائيلية بشأن طبيعة الدور الذي لعبته واشنطن خلال الهجوم الأخير.

تنسيق عسكري مستمر بين واشنطن وتل أبيب

رغم نفيه المشاركة في عمليات الاعتراض، أكد المسؤول الأمريكي استمرار التنسيق العسكري بين الجانبين خلال فترة الهجوم، وفق "سي إن إن".

وأوضح المسؤول نفسه، أن جيش الاحتلال حافظ على تواصل مباشر مع القيادة المركزية الأمريكية، حيث أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير محادثتين مع قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، في إطار متابعة التطورات الميدانية والتنسيق الأمني بين الطرفين.

ويأتي النفي الأمريكي في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وسط تدقيق متزايد في طبيعة ومستوى الدعم العسكري الذي تُقدمه واشنطن لحليفتها في المنطقة، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

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