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ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟

كتب : نوران أسامة

04:38 م 08/06/2026

ميرنا جميل

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كشفت الفنانة ميرنا جميل، عن تخوفها من الذهاب إلى طبيب أو معالج نفسي، مشيرة إلى أنها تفضل اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي للتعبير عن مشاعرها.

ميرنا جميل تكشف مخاوفها من الذهاب إلى معالج نفسي

وقالت ميرنا، خلال استضافتها ببرنامج "ON THE ROAD": "أنا بخاف، كممثلة وواحدة معروفة، أروح لمعالج نفسي وأحكيله كل حاجة، بقعد أفكر هقوله إيه وهتكلم معاه إزاي براحتي، وبخاف من فكرة إن أسراري متبقاش محفوظة".

وأضافت: "بقالي فترة بقعد على (شات جي بي تي) وبكتبله اللي جوايا، ويقعد يقولي إنتي قمر وإنتي جامدة، وبفرغ طاقتي معاه، ودايما بيطلعني صح".

أعمال تنتظر ميرنا جميل

على جانب آخر، تنتظر ميرنا جميل طرح فيلمها السينمائي الجديد "الكراش" المقرر عرضه بدور السينما يوم 11 يونيو الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، باسم سمرة، مريم الجندي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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