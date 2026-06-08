فعاليات موسعة لتعزيز الوعي البيئي بالإسكندرية

نظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا سلسلة من الفعاليات والأنشطة البيئية المتنوعة احتفالًا باليوم العالمي للبيئة 2026، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، وذلك ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لنشر الثقافة البيئية وترسيخ الممارسات المستدامة.

البيئة مسؤولية مشتركة وممارسات يومية مستدامة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يمثل فرصة لتحويل الوعي البيئي إلى سلوكيات وممارسات يومية مسؤولة، مشيرة إلى أن الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية التي تترجم السياسات البيئية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشادت الوزيرة بجهود فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا في تنظيم فعاليات متنوعة ومبتكرة، مؤكدة أن نشر الثقافة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية يمثلان أحد أهم محاور مواجهة التحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

حملات لتنظيف الشواطئ والحد من التلوث البلاستيكي

شهدت الفعاليات تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "بيئة صحية.. موارد مستدامة.. مستقبل آمن" بمقر المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن البيئي.

كما تم تنفيذ 5 حملات لتنظيف شواطئ الإسكندرية ومطروح، أسفرت عن جمع كميات من المخلفات الشاطئية، خاصة البلاستيكية منها، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية لمرتادي الشواطئ حول مخاطر القمامة البحرية وتأثيرها على النظم البيئية الساحلية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

وفي إطار الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وزع الفرع الإقليمي 500 حقيبة قماشية متعددة الاستخدامات مجانًا على رواد مراكز التسوق، بهدف تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة وتقليل معدلات التلوث البلاستيكي.

حماية التنوع البيولوجي وإطلاق سلحفاة بحرية إلى موطنها الطبيعي

ضمن جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الكائنات البحرية المهددة، تضمنت الفعاليات إطلاق سلحفاة بحرية من فصيلة ذات الرأس الكبير يبلغ عمرها نحو عامين، بعد استكمال مراحل العلاج والرعاية والتأكد من تعافيها الكامل.

وكانت السلحفاة قد عُثر عليها مصابة بمنطقة مركز هوايات الموتوسيكلات المائية، حيث خضعت لبرنامج إنقاذ وتأهيل قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، في خطوة تعكس اهتمام وزارة التنمية المحلية والبيئة بحماية الحياة البحرية والحفاظ على التوازن البيئي.

وشارك في الفعاليات الدكتور سامح رياض، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، إلى جانب ممثلي محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد من منظمات المجتمع المدني، من بينها جمعية "خليك إيجابي" وجمعية "أبناؤنا في عيوننا الكشفية البحرية".