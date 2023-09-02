ورش حكي ومشغولات يدوية للأطفال في خامس أيام المكتبة المتنقلة ببشاير الخير



كتب- محمد شاكر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لليوم الخامس على التوالي، تنفيذ فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، والمستمر حتى 5 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع بمدينة بشاير الخير ( ١-٢ )، وصندوق مكتبات مصر العامة، حرصا منها على تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في المناطق الجديدة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات.

بدأت الفعاليات بورشة حكي بعنوان "فى حب مصر"، ناقشت خلالها بسمة عبد الرازق كتاب "مصر الإنسان والمكان" للمؤلف محمد عبد الغني، والذي يتناول فيه تعزيز روح الإنتماء، والدفاع عن الوطن والعمل على نهضته.

وبحضور العقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة، أقيمت ورشة عمل إكسسوارات بالخرز الملون تدريب هبه حسن، تلاها مسابقة في المعلومات العامة وورشة تلوين مناظر طبيعية.

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، تم عرض فيلم "زوجة سيدنا أيوب" من سلسلة قصص النساء فى القرآن، هذا إلى جانب قراءة العديد من الكتب والمجلات داخل المكتبة المتنقلة إشراف منى طه.

واختتم اليوم المقام بإشراف د.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب تفاعلية، إشراف إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.