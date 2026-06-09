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قرار مفاجئ من منتخب المغرب بشأن لاعبه المصاب قبل المونديال

كتب : محمد خيري

04:37 م 09/06/2026
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كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة تتعلق بإصابة الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في ضربة قد تؤثر على حسابات المنتخب المغربي خلال دور المجموعات.

وبحسب ما أورده الصحفي الفرنسي سانتي أونا، خضع الزلزولي لفحوصات طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أظهرت النتائج معاناته من انزلاق معتدل في الرباط، وهي إصابة قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب مرشح للغياب عن عدد من مباريات المنتخب المغربي في البطولة، ما يثير القلق داخل الجهاز الفني قبل المواجهات المرتقبة في المجموعة الثالثة.

تمسك مغربي باللاعب رغم الإصابة

ورغم الإصابة، اتخذ الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة محمد وهبي قرارًا بالإبقاء على الزلزولي ضمن قائمة الفريق وعدم استبعاده في الوقت الحالي، على أمل تعافيه واستعادة جاهزيته خلال الأدوار الإقصائية حال نجاح "أسود الأطلس" في تجاوز دور المجموعات.

ويعكس هذا القرار أهمية اللاعب داخل المنظومة الفنية للمنتخب المغربي، خاصة في ظل ما يقدمه من حلول هجومية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

صداع فني للمغرب قبل مواجهة البرازيل

ومن المنتظر أن تتسبب إصابة الزلزولي في إرباك حسابات المدرب محمد وهبي قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب البرازيل، والمقررة يوم 14 يونيو الجاري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويخوض منتخب المغرب منافسات الدور الأول ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، وسط طموحات بمواصلة الإنجازات التي حققها في النسخ الأخيرة من البطولة.

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منتخب المغرب كأس العالم الزلزولي

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