مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلاحظ كثيرون انخفاض شهيتهم للطعام، ويرجع ذلك إلى مجموعة من التغيرات التي تطرأ على الجسم، وتؤثر بشكل مباشر على الشعور بالجوع والشهية.

كيف تؤثر الحرارة المرتفعة على الشهية؟

وفقا لموقع "health"، ارتفاع درجات الحرارة يدفع الجسم إلى التركيز على آليات التبريد الطبيعية، مثل التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم بشكل مؤقت وتقليل إشارات الجوع.

كما أن عملية الهضم قد تنتج حرارة داخلية تُعرف باسم "التوليد الحراري"، لذلك يحاول الجسم خلال أشهر الصيف الحد من هذه الحرارة الإضافية، ما قد يجعل الأشخاص أكثر ميلا إلى تناول وجبات خفيفة وكميات أقل من الطعام، بينما تبدو الأطعمة الدسمة أو الحارة أقل جاذبية.

الجفاف أحد أبرز أسباب فقدان الشهية

الجفاف من العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى انخفاض الشهية في فصل الصيف، ومع زيادة التعرق، قد يفقد الجسم كميات أكبر من السوائل والأملاح المعدنية، وقد يختلط الشعور بالعطش أحيانا مع انخفاض الإحساس بالجوع، لذلك، فإن تناول الماء والفواكه الغنية بالسوائل والمشروبات المنعشة قد يمنح شعورا بالشبع ويؤثر على كمية الطعام المتناولة.

اضطرابات النوم وتأثيرها على الجوع

قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في الشعور بالتعب والخمول واضطرابات النوم، وهي عوامل قد تؤثر على الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، مثل هرموني الجريلين واللبتين.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي التعرض المفرط للحرارة إلى الغثيان أو اضطرابات الجهاز الهضمي، ما قد يزيد من فقدان الشهية ويقلل الرغبة في تناول الطعام.

متى يصبح فقدان الشهية أمر غير طبيعي؟

رغم أن انخفاض الشهية خلال فصل الصيف قد يكون أمرا طبيعيا لدى الكثيرين، فإن لا يجب تجاهل فقدان الشهية المستمر إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى.

ومن أبرز العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب:

فقدان الوزن السريع وغير المبرر.

القيء المتكرر.

الشعور بالضعف والإرهاق الشديد.

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

وقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بعدوى أو مرض مرتبط بالحرارة أو وجود مشكلة صحية كامنة تحتاج إلى تقييم طبي.

كيف تحافظ على شهيتك خلال الصيف؟

الحرص على تناول وجبات صغيرة ومتكررة غنية بالعناصر الغذائية بدلا من الامتناع عن الطعام لفترات طويلة.

كما يفضل التركيز على الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم، مثل الفواكه الطازجة، الزبادي، السلطات، ماء جوز الهند، اللبن الرائب.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات سهلة الهضم.