إسرائيل تهدد بقصف الضاحية الجنوبية: سنرد على أي إطلاق نار

أكد مسؤول إسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليمات للجيش بمواصلة العمل وفق المعادلة الأمنية التي تم ترسيخها في مواجهة حزب الله، مشدداً على أن أي خرق لهذه المعادلة سيقابل برد مباشر.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المسؤول قوله إن الجيش تلقى أوامر بالحفاظ على قواعد الاشتباك التي وضعتها إسرائيل مع حزب الله، لضمان استمرار ما وصفه بسياسة الردع على الحدود.

وأضاف أن أي إطلاق نار باتجاه المناطق الإسرائيلية سيؤدي إلى رد عسكري، مؤكداً أن الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون هدفاً للقصف إذا تجاوزت النيران السياج الحدودي ووصلت إلى المناطق الإسرائيلية.

واعتبر المسؤول أن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني يمثل إنجازاً مهماً، مشيراً إلى أن تدمير البنية التابعة للحزب في المناطق القريبة من الحدود يعد، بحسب وصفه، إنجازاً هائلاً حققته إسرائيل خلال الفترة الماضية.