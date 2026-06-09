تهدف المشروعات المستقبلية للهيئة القومية للأنفاق إلى استكمال تنفيذ وتشغيل شبكة نقل سككي بالجر الكهربائي الأخضر تغطي كافة أنحاء الجمهورية متكاملة فيما بينها وبين جميع وسائل النقل المختلفة وتطوير الخطوط العاملة لتواكب الثورة التكنولوجية الهائلة في هذا المجال.

9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها

ينشر مصراوي قائمة 9 مشروعات نقل عملاقة تدرس الوزارة تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

1- مد الخط الأول للمترو لمدينة شبين القناطر

تستهدف الوزارة مد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة شمالًا وحتى شبين القناطر بطول حوالي 19 كم وعدد 14 محطة، وإلغاء خط السكة الحديد 23 يوليو - شبين القناطر واستبداله بوسيلة مواصلات حديثة سريعة أمنة وصديقة للبيئة.

2- الخط السادس لمترو الأنفاق

يمتد المسار من الخصوص حتى المعادي الجديدة بطول حوالي 38.1 كم، ويشتمل على 26 محطة (2 سطحية + 14 علوية + 10 نفقية) وذلك بدءًا من شمال منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري ثم منطقة بهتيم مارًا بمحاذاة ترعة الإسماعيلية شرقًا في مسار علوي حتى محطة الزاوية الحمراء، ثم يمتد في مسار نفقي مارًا بمحطة الدمرداش حيث يتم تبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.

ثم يمتد المسار حتى محطة العباسية ليتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو، ويستمر نفقيًا في شارع صلاح سالم حتى الأزهر ثم القلعة والسيدة عائشة ليتبادل الخدمة مع الخط الرابع للمترو بالمرحلة الثانية من الخط الرابع (بعد محطة الفسطاط مباشرة) في محطة السيدة عائشة ثم يرتفع في مسار علوي من منطقة مقابر اليهود ويمتد حتى محطة البساتين، ثم يمتد في مسار نفقي عند محطة المركز الأوليمبي ليتفرع فرعتين شرقًا حتى محطة مدينة المعراج ثم يرتفع في مسار علوي وصولًا إلى المعادي الجديدة، وجنوبًا في مسار نفقي حتى منطقة الستالايت ثم في مسار سطحي حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

وبتاريخ 2024/4/22 صدق رئيس الجمهورية على دراسة إمتداد الخط السادس بطول 17 كم على طريق السخنة إلى محور طلعت حرب/محور محمد نجيب للربط جنوبًا مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة محمد نجيب بالقاهرة الجديدة، وبطول 6 كم للربط شمالًا مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بالقاهرة الجديدة كمرحلة ثانية.



3- المراحل الثانية والثالثة والرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق

- المرحلة الثانية (الفسطاط - القاهرة الجديدة)



يبدأ مسار المرحلة من محطة الفسطاط بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) بطريق صلاح سالم في مسار نفقي ثم يتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي ثم شرقًا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري، ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة ثم شرقًا بمحور السادات ثم يمتد شمالًا بمحور مصطفى كامل لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس نهاية المرحلة الثانية.

- المرحلة الثالثة من الخط الرابع (حدائق الأشجار - الحصري)



جار دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط (حدائق الأشجار - الحصري) بطول 16.3 كم وعدد 10 محطات.

- المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة)

جار دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة) بطول 38.7 كم وعدد 8 محطات.

4- المرحلة الخامسة من الخط الثالث للمترو

تمتد المرحلة الخامسة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (هليوبوليس - مطار القاهرة) بطول 9.2 كم وعدد 7 محطات للربط مع مطار القاهرة الدولي وخدمة المنطقة السكنية على طول المسار.

5- تنفيذ المراحل الثانية والثالثة من مترو الإسكندرية

- المرحلة الثانية: تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم، بعدد 21 محطة (6 سطحية - 15 علوية).

- المرحلة الثالثة: تمتد من الكيلومتر 21 حتى مطار برج العرب بهدف ربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب حتى تتبادل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

6- تنفيذ امتداد الخط التاني للمترو حتى الطريق الدائري

سيتم مد الخط الثاني للمترو من بعد محطة شبرا الخيمة بطول 3.2 كم وعدد 3 محطات ليصل إلى الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة مع الأتوبيس الترددي BRT.

ويهدف المشروع إلى استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار، و‏التكامل مع الأتوبيس الترددي BRT ووسائل النقل الأخرى العامة والخاصة على الطريق الدائري لتقليل الازدحام والحوادث والاختناقات المرورية.‏

7- المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف

تمتد من بعد محطة العاصمة الجديدة بالعاصمة الجديدة وعبور طريق القاهرة - العين السخنة وصولا إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الجديدة بطول حوالي 7.8 كم وعدد 1 محطة.

8- امتداد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع حتى السويس

جار دراسة مد الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع من محطة السخنة وحتى مدينة السويس بطول 59 كم مرورًا بمدينة السويس الجديدة لخدمة الكثافة السكانية بالمدينة.

9- الخط الرابع لشبكة القطار السريع (بورسعيد - أبو قير)

تم التخطيط لإنشاء خط قطار كهربائي شمال الدلتا يربط بين بورسعيد ومدينة أبو قير بالإسكندرية بطول حوالي 250 كم بعدد 14 محطة، مرورًا بـ6 محافظات (بورسعيد - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية) موازيًا للطريق الدولي الساحلي ويخدم أماكن التنمية الصناعية والعمرانية الجديدة على طول المسار، وصولًا إلى أبوقير الجديدة لتنفيذ محطة تبادلية للربط مع خط مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).