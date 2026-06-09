أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة تخصصية غير مرخصة للتغذية العلاجية بمول “ميدي بوينت” بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب بشري وتدير المنشأة بصورة غير قانونية.

‎جاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالجيزة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية المواطنين من الممارسات غير المصرح بها.

الصحة: رصد عياظة تعمل بدون ترخيص

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة التي تمت يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026 رصدت عيادة تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 135 لسنة 2004، حيث تم ضبط صيدلانية تقوم بالكشف الطبي على المرضى وتنتحل صفة طبيب بشري.

وأشار في بيان اليوم، إلى تحرير محضر انتحال صفة بحقها، مع التحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.

‎وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه فور الانتهاء من التقرير تم تشميع العيادة بالشمع الأحمر وإغلاقها إدارياً، وإحالة كافة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

‎وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع العيادات غير المرخصة، داعية إياهم للتحقق من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي قبل الخضوع لأي كشف أو علاج، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية الاستباقية ضد كل مخالفة تهدد سلامة المواطنين.