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صرخات من داخل المياه.. إنقاذ 3 أشخاص سقطت سيارتهم في ترعة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

04:58 م 09/06/2026

سقوط سيارة فى الترعه_ ارشيفيه

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص بعدما سقطت السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها داخل مياه ترعة المندرة بنطاق مركز الفيوم.

إنقاذ 3 أشخاص من داخل سيارة سقطت في ترعة المندرة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة داخل ترعة المندرة على طريق أبشواي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بأوناش الرفع إلى موقع الحادث.

وجرت أعمال الإنقاذ تحت إشراف العقيد إسلام حمدي، وكيل إدارة الحماية المدنية، حيث نجح فريق الغواصين في الوصول إلى مستقلي السيارة وإخراجهم من المياه قبل تعرضهم للغرق.

انتشال السيارة وإنقاذ 3 أشخاص

كما دفعت إدارة الحماية المدنية بأوناش متخصصة لرفع السيارة من المجرى المائي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط الحادث وضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالطريق.

وجرى نقل الأشخاص الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية.

حال المصابين في حادث سيارة سقطت بترعة المندرة

وأكد مصدر طبي أن حالتهم مستقرة، ولم تسجل بينهم أي إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لحالة من الخوف والذعر نتيجة الحادث وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات سقوط السيارة داخل الترعة.

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الفيوم حادث مروري الحماية المدنية

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