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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 يونيو 2026

كتب : ميريت نادي

03:13 م 09/06/2026

سعر الذهب

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يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7316 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7360 جنيهًا.


الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6440 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 5520 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 51520 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

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