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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وسط اهتمام عربي كبير بالبطولة التاريخية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويحظى المونديال هذا العام بمتابعة استثنائية من الجماهير العربية، خاصة مع مشاركة ثمانية منتخبات عربية في الحدث العالمي، ما يزيد من الإقبال على متابعة المباريات عبر الشاشات الناقلة للبطولة.

القنوات العربية الناقلة لكأس العالم 2026

تُعد شبكة beIN Sports الناقل الرئيسي لبطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خصصت قناتي beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2 لنقل مباريات البطولة، بما في ذلك مواجهات المنتخبات العربية.

كما تنضم قناتان عربيتان إلى قائمة الناقلين لبعض مباريات المونديال، وهما القناة الجزائرية الأرضية والقناة الرياضية المغربية، في إطار اتفاقيات البث الخاصة بعدد من المباريات المختارة.

القنوات الناقلة وتردداتها

تردد قنوات beIN Sports MAX على نايل سات

التردد: 11054 / 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Programme National HD الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الرياضية المغربية TNT

القمر الصناعي: بدر 26 شرق

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

ويُنتظر أن تكشف الجهات المالكة للحقوق خلال الأيام المقبلة عن قائمة المباريات التي ستُبث مجانًا أو عبر القنوات المفتوحة، خاصة مباريات المنتخبات العربية والأدوار الإقصائية من البطولة.

ومع اقتراب ضربة البداية، تترقب الجماهير العربية متابعة نسخة استثنائية من كأس العالم، سواء من خلال قنوات البث المشفرة أو عبر القنوات المفتوحة التي ستنقل جزءًا من مباريات الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

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