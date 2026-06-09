شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير حيث شهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين للأرصفة، السفينة "يو جي ار السمحة" القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة، والسفينة "سفين بروسبر" القادمة من ميناء الملك عبدالله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة).

حضر مراسم التشغيل التجريبي التجاري للمحطة الدكتور وليد عبدالعظيم، محافظ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2)

تفقد الوزير والوفد المرافق له أرصفة المحطة وتم مشاهدة بدء أعمال التداول للحاويات وآلية عمل المحطة في إدارة وتشغيل الثلاث أوناش الرصيف عملاقة والـ6 أوناش ساحة إلى المحطة وحيث تُعد أوناش الرصيف العملاقة الثلاثة من طراز (STS)، التي وصلت إلى رصيف المحطة من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء.

أما أوناش الساحة الـ6 من طراز (RTG)، فهي تعمل داخل الساحات بنظام الهجين وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بافضل المعدات والتجهيزات الخاصة بمحطات الحاويات لأول مره في تاريخ إقليم الصعيد ما سيكون له آثر كبير في تنمية قطاعات الصناعه والتصدير بالصعيد.

وصرح وزير النقل، بأن هذا اليوم هو يوم مهم لقطاع النقل البحري، لافتًا إلى أن المحطة تقع على مساحة 776 ألف متر مربع، وبرصيف يمتد بطول 1100 متر وعمق يصل إلى 17 مترًا، وقادرة على مناولة نحو 450 ألف حاوية نمطية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا طاقة استيعابية قصوى، و5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، تصل إلى 7 ملايين طن بحد أقصى، ومليون طن من البضائع السائلة، إضافة إلى 50 ألف مركبة.

وتضم مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات مدعومة ببنية تحتية شاملة وأنظمة أمن وسلامة عالمية، وتم انشائها بأيادٍ المهندسين والعمال المصريين المهرة، مضيفًا أن المحطة تعتبر جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا - قنا - أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ8 التي تنفذها مصر بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



بوابة لتنمية الصعيد وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية



وأشار إلى أن المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع.

كما أشار إلى أن المحطة تعد انطلاقة للتوسع الدولي لقطاع الموانئ المصري فهي جزء من ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يمر عبر الأراضي المصرية لربط الخليج بأوروبا، ويبدأ من موانئ البحر المتوسط المصرية مرورًا بميناء سفاجا ثم ميناء نيوم وجدة، ثم يربط كل الدول الخليجية بالأسواق العالمية.

وتعد المحطة نقطة انطلاقة جديدة في الربط مع دول شرق أفريقيا حيث تخدم المحطة المنطقة اللوجستية الدولية التي خصصتها الدولة المصرية للأشقاء بالدول الأفريقية لتمثل خطوة كبيرة في تصدير وإعادة تصدير كافة أنواع البضائع المحواة وغير المحواة، لافتًا إلى أن المحطة هي إضافة قوية لقدرات قطاع المواني المصرية حيث تحتل مصر حاليا المركز الـ19 عالميًا والأول أفريقيًا والثاني عربيًا في اتصالية الدولة بالتجارة الدولية.

خطة لتعزيز مكانة مصر عالميًا وجذب الاستثمارات بقطاع الموانئ



وتسعى الوزارة لتكون مصر ضمن الدول الـ15 الأقوى عالميًا في ذلك القطاع بحلول عام 2030 وبدخول مصر لتلك المراكز المتقدمة يعتبر موشر نجاح لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشاد الوزير، بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي وخطة التعاون الكبير بين الجانبين الجاري تنفيذها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، بموانئ البحر الأحمر، في مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، لافتًا إلى أن التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي وتعظيم التعاون مع الشركاء العالميين لضمان أعلى مستويات الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وجذب الخطوط الملاحية الكبرى.

خطة شاملة جار تنفيذها لتطوير قطاع النقل البحري في مصر

أوضح الوزير، أن هناك خطة شاملة جار تنفيذها لتطوير قطاع النقل البحري في مصر كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، تشمل تلك الخطة على 4 محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية والثاني هو تطوير الأسطول البحري المصرى، أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة (التشريعية والتحول الرقمي وتعظيم سياحة اليخوت)، والمحور الرابع تعديل التشريعات ما يسمح بتكوين شراكات دولية و تسهيل عمل الخطوط الملاحية داخل مصر.

من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تعد مصر أحد أهم الأسواق الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".

وأضاف: "ستسهم موانئ نواتوم - محطة سفاجا، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتيح سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكّن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات المائية، ونتطلع إلى التشغيل الكامل لعمليات المحطة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، والذي يأتي استكمالًا للتعاون الوثيق مع مصر بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

جدير بالذكر أن ميناء سفاجا الكبير يضم (ميناء سفاجا 1 "ميناء سفاجا الحالي" - المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" - محطة الصب الجاف والرورو "سفاجا 3" - "سفاجا 4" والذي يشمل إنشاء 3 أرصفة بطول 2 كم وغاطس 17 مترًا، وترسانة لإصلاح السفن التجارية).