سواعد أبناء مصر لا تكل، يواصلون ملاحم العمل ليلًا ونهارًا، فلا يكاد ينتهي مشروع تنموي على أرض الإسكندرية حتى يبدأ آخر، هدفهم الأساسي هو تحويل حياة المواطن البسيط إلى الأفضل ورسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

"توسعة كورنيش الإسكندرية، من المنتزه وحتى فندق المحروسة بطول 5 كيلو متر، كان أحدث تلك المشروعات في عروس البحر المتوسط والتي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل يومين، استعدادًأ لموسم صيف 2026.

32.5 متر عرض كورنيش الإسكندرية

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، أسهمت توسعة كورنيش الإسكندرية من ناحية البحر في زيادة إجمالي عرض طريق الكورنيش إلى 32.5 متر، مع إنشاء جزيرة وسطى بعرض مترين.

وأتاح المشروع زيادة عدد الحارات المرورية إلى خمس حارات في كل اتجاه بدلًا من ثلاث حارات، وهو ما عزز انسيابية الحركة المرورية وخفض معدلات التكدس على امتداد كورنيش الإسكندرية.

حماية بحرية لشواطئ البحر المتوسط

وشملت أعمال التوسعة تنفيذ منظومة متكاملة للحماية البحرية على امتداد الكورنيش من ناحية البحر، بهدف حماية الشواطئ والكورنيش من تأثيرات الأمواج والعوامل الجوية المختلفة.

وتضمن المشروع إنشاء نفق للمشاة أمام مدرسة الطفولة السعيدة، واستكمال ومد نفق مشاة خالد بن الوليد ونفق إسكندر إبراهيم ليتوافقا مع أعمال التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ إشارات مرورية لتأمين عبور المشاة وتعزيز عوامل السلامة والأمان.

رفع كفاء البنية التحتية

وامتد المشروع ليشمل أعمال تطوير المرافق من خلال تنفيذ أعمال الكهرباء على كامل مسار التوسعة في الاتجاه البحري والجزيرة الوسطى، إلى جانب تنفيذ شبكات الصرف الصحي اللازمة، بما يضمن تكامل عناصر البنية الأساسية واستدامة كفاءة التشغيل والخدمات.

إنشاء 17 بوابة جديدة لشواطئ عروس المتوسط

ومن جانبه، قال اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن مشروع توسعة الكورنيش تضمن تنفيذ مجموعة متكاملة من الأعمال الخدمية والبنية الأساسية، شملت إنشاء 17 بوابة لدخول وخروج رواد الشواطئ.

وأضاف أن البوابات مزودة بدورات مياه للسيدات والرجال وأماكن مخصصة لخدمة مرتادي الشواطئ، فضلًا عن تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار في الاتجاه البحري للكورنيش، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

اكتمال كوبري محمد نجيب العلوي

وبدوره، أشار اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية شرق المدينة، تنفيذ أعمال الأرصفة والإنترلوك ورصف الأسفلت على كامل مسار التوسعة، إلى جانب تنفيذ كوبري محمد نجيب العلوي للسيارات بطول 600 متر، بواقع 3 حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية نحو المنتزه، بما يسهم في معالجة الاختناقات المرورية، لاسيما في محيط منطقة مسجد سيدي بشر.

حل أزمة المرور في سيدي بشر

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن التوسعات تسهم في القضاء على الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر، وزيادة السيولة المرورية على كورنيش الإسكندرية، وتحويل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد، للمرور أسفل الكوبري بما يحقق انسيابية أكبر لحركة المركبات ويحد من التكدسات المرورية بالمنطقة.

تخطيط الحارات المرورية في الإسكندرية

وفي سياق متصل، أنهى قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية، أعمال التخطيط الأرضي للحارات المرورية وإشارات عبور المشاة بطول 1.7 كيلو كورنيش الإسكندرية، وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، ما يسهم في تقليل الحوادث من خلال تحديد خطوط مسارات السيارات.