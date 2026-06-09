الأهلي يفاضل بين هذا الرباعي لمعاونة عموتة.. وموقف محمد شوقي النهائي

بدأ وائل جمعة مدير الكرة الجديد لفريق الأهلي مهامه رسميًا اليوم الثلاثاء بعدما وصل مقر النادي بالجزيرة للاجتماع مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي فريق الكرة.

وأعلن الأهلي منذ أيام، عودة وائل جمعة لمنصب مدير الكرة من جديد، بعد توجيه الشكر إلي وليد صلاح الدين الذي رحل مع الجهاز الفني الأجنبي بقيادة ييس توروب.

ووصل الصخرة إلي القاهرة مساء أمس قادما من قطر بعد إنهاء علاقته تماما بقناة" بي إن سبورتس"، وسيبدأ في الترتيب مع عبد الحفيظ للموسم المقبل بوضع لائحة خاصة لفريق الكرة بجانب الترتيب لمعسكر الصيف.

وينتظر الأهلي في الوقت الحالي وصول المدرب المغربي الحسين عموتة الذي تم التعاقد معه لمدة موسم وسيتم إقامة مؤتمر صحفي داخل مقر النادي بالجزيرة للكشف عن تفاصيل التعاقد وسيتحدث عموتة خلاله عن طموحاته مع الفريق وسر قبول مهمة خلافة ييس توروب.

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الأهلي يفاضل بين هذا الرباعي لمعاونة عموتة.. وموقف محمد شوقي النهائي