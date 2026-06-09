تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026، من خلال دعم وتنظيم عدد من الأنشطة والندوات العلمية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتفعيل المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وفي هذا الصدد نظمت جمعية "بيئة بلا حدود" بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، وبالتنسيق مع الوزارة الندوة العلمية "برامج الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيرات المناخية"، خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، لما تقوم به من دور فاعل في نشر الوعي البيئي وتنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة للتنمية المستدامة.

وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعيات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، والتي تسهم في رفع الوعي بالقضايا البيئية والمناخية وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود الحفاظ على الطبيعة.

وأكدت حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوسيع مجالات الشراكة معها، بما يدعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وتضمنت الفعاليات جلسات علمية متخصصة وزيارة ميدانية إلى محمية وادي الجمال، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود حماية البيئة في مصر، وتطوير الحملات التوعوية والمشروعات البيئية، إلى جانب التوسع في برامج الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرات الزراعة المستدامة، بما يسهم في الحد من آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة عرض نتائج مشروع تخزين الكربون من خلال استزراع المانجروف كنموذج وطني رائد لتطبيق آليات أسواق الكربون الطوعية، بما يدعم تمويل برامج صون وإدارة المحميات الطبيعية، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية داخل مناطق المحميات.

كما أسفرت الفعاليات عن نقاشات علمية وبناءة ركزت على رفع الوعي البيئي وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين جهاز شئون البيئة وكلا من جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، بما يعزز الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات تغير المناخ.