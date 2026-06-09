قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل الشاب يوسف ي. ش بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بعد نظر أوراق القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء.

السجن 7 سنوات للمتهم بقتل شاب في شنوان

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطرفين، وأن التحقيقات لم تثبت توافر نية القتل مع سبق الإصرار والترصد، الأمر الذي انعكس على التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة بحق المتهم.

تفاصيل مقتل الشاب إسلام في شنوان

وتعود أحداث القضية إلى منتصف مارس الماضي، عندما شهدت قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم واقعة مأساوية راح ضحيتها الشاب يوسف ي. ش، البالغ من العمر 18 عامًا.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة باستخدام سلاح أبيض "كتر" أسفل الصدر في اتجاه القلب، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة.

محاولات لإنقاذ الضحية

وسارع الأهالي بنقل الشاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

إحالة المتهم بقتل شاب في شنوان للجنايات

وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، التي تداولت القضية خلال عدة جلسات قبل أن تصدر حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات، بعدما انتهت إلى أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة ولم تكن مخططة مسبقًا.