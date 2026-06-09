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بعد تراجعها 25%.. الشعبة تكشف السعر العادل للدواجن

كتب : آية محمد

05:00 م 09/06/2026 تعديل في 06:05 م

اسعار الدواجن

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قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ "مصراوي"، إن أسعار الدواجن تراجعت بنحو 25% خلال الفترة الحالية نتيجة ضعف القوة الشرائية، خاصة بعد عيد الأضحى، موضحا أن العيد يترك لدى المواطنين مخزونا من اللحوم يقلل الإقبال على شراء الدواجن وهو ما ينعكس على الأسعار.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن كانت قد بدأت في التراجع قبل عيد الأضحى ولكنها شهدت انخفاضا أكبر بعد العيد بسبب تراجع الطلب، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يبلغ اليوم نحو 70 جنيها، بينما يصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيها.

وأوضح أن منتجي الدواجن والبيض يتعرضون لخسائر كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية لتربية الدواجن تتراوح بين 75 و80 جنيها للكيلو، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج.

تفعيل بورصة للدواجن والبيض تحت إشراف الدولة

وطالب السيد بضرورة تفعيل بورصة للدواجن والبيض تحت إشراف الدولة وتشكيل مجلس إدارة يضم جميع الجهات المعنية والخبراء المختصين لحساب التكلفة الفعلية للإنتاج ووضع آلية عادلة لتسعير الدواجن والبيض، بما يضمن حماية المنتج والمستهلك في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن وجود بورصة منظمة سيساعد على تحقيق استقرار السوق وتحديد أسعار عادلة وفقا لتكاليف الإنتاج ومدخلاته، وهو ما يمنح المنتجين قدرا من الطمأنينة ويشجعهم على زيادة الإنتاج.

السعر العادل للدواجن

وأكد أن السعر العادل للدواجن يجب ألا يقل عن 85 جنيها للكيلو في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 95 جنيها، موضحا أن هذا السعر يحقق توازنا بين مصلحة المنتج وقدرة المستهلك على الشراء.

وحذر السيد من أن استمرار الخسائر قد يدفع عددا من المنتجين إلى الخروج من المنظومة، وهو ما قد يؤثر على حجم الإنتاج.

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أسعار الدواجن شعبة الدواجن عيد الأضحى

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