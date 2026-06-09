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رضا شحاتة مديرا فنيا لفريق مودرن سبورت

كتب : رمضان حسن

03:27 م 09/06/2026

رضا شحاتة مع وليد دعبس

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أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التعاقد مع رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وضم الجهاز المعاون للمدير الفني رضا شحاتة كل من ،أبو المجد مصطفى في منصب المدرب العام وعبدالله الشحات كمدرب مساعد ومحمد العقباوي مدربا لحراس المرمى ومحمد طارق محلل أداء.

وفي وقت سابق، قرر نادي مودرن سبورت إقالة المدرب أحمد سامي وجهازه المعاون بسبب سوء النتائج بعد الخسارة أمام المقاولون العرب بثلاثية لهدف في ختام مباريات مجموعة الهبوط في الدوري المصري.

وأنهي مودرن سبورت موسمه في الدوري المصري الممتاز وهو في المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 37 نقطة.

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مودرن سبورت رضا شحاتة الدوري المصري

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