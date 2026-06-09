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بعد جدل صور زوجة خالد سرحان.. نجوم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم

كتب : مروان الطيب

03:36 م 09/06/2026 تعديل في 03:36 م
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    كريم عبد العزيز وزوجته في العرض الخاص لفيلم Dogs (7)
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري وزوجته مع كريم عبد العزيز
  • عرض 17 صورة
    نجوم خطفوا الأنظار مع زوجاتهم في مناسبات مختلفة
  • عرض 17 صورة
    كريم عبد العزيز وزوجته في العرض الخاص لفيلم Dogs (10)
  • عرض 17 صورة
    محمد سامي ومي عمر
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري وزوجته مع عمرو دياب
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري وزوجته في العرض الخاص لفيلم Dogs
  • عرض 17 صورة
    كريم فهمي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    كريم عبد العزيز وزوجته في العرض الخاص لفيلم Dogs (3)
  • عرض 17 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
  • عرض 17 صورة
    النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    الفنان كريم فهمي وزوجته
  • عرض 17 صورة
    عمرو يوسف وكندة علوش
  • عرض 17 صورة
    كريم عبد العزيز وزوجته في العرض الخاص لفيلم Dogs (2)
  • عرض 17 صورة
    عمرو يوسف وكندة علوش في حفل زفافهما
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي

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خطف الفنان خالد سرحان وزوجته الأنظار وتصدرا التريند بعد حضورهما حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، الذي أقيم منذ أيام وشهد حضور كبير لنجوم الوسط الفني والإعلامي ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم خطفوا الأنظاربصحبة زوجاتهم:

عمرو يوسف وكندة علوش

يحرص الفنان عمرو يوسف على الظهور مع زوجته الفنانة كندة علوش، في العديد من المناسبات، ودعمها بالعديد من الفعاليات الفنية الخاصة بها، ويقوم عمرو بنشر صورا تجمعهما عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي

يظهر الفنان كريم فهمي بالعديد من المناسبات مع زوجته دانيا البناوي، وتعتبر قصة حبهما من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، ودائما ما يعبر كريم فهمي عن حبه وامتنانه لها بالعديد من اللقاءات التلفزيونية، إذ صرح من قبل أنها بدأت معه مشواره من الصفر، ودعمته في بداياته الفنية قبل تحقيق الشهرة، ووصفها بـ "الجندي المجهول" في حياته.

أحمد حلمي ومنى زكي

تعد علاقة النجم أحمد زكي بزوجته النجمة منى زكي هي من أكثر علاقات الوسط الفني نجاحا واستقرار، ويحرص الثنائي على الظهور معا بالعديد من المناسبات، ودعم بعضهما البعض من خلال مشاريعهما الفنية.

ماجد المصري ورانيا أبو النصر

دائما ما يصطحب الفنان ماجد المصري زوجته رانيا أبو النصر خلال حضوره العديد من المناسبات الاجتماعية، ويخطفان الأنظار بمجرد ظهورهما، وكان الظهور الأخير لهما معا في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، إذ خطفت رانيا الأنظار فور وصولها على البينك كاربت بفستان جرئ وجذاب.

محمد سامي ومي عمر

يظهر الثنائي المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر معا في العديد من المناسبات، كما ينشران العديد من الصور التي تجمعهما سويا عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهران من خلالها وسط أجواء رومانسية، ليؤكدا قصة حبهما التي تعتبر من أشهر العلاقات الزوجية في الوسط الفني.

كريم عبد العزيز وهايدي سرور

يصطحب النجم كريم عبد العزيز زوجته هايدي سرور في العديد من المناسبات، وكان آخرها مرافقتها له على البينك كاربت الخاص بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs" الذي يقوم ببطولته كريم.

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