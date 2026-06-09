أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فرض حظر دخول على وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب أربعة من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً وُصفوا بأنهم متورطون في أعمال عنف، في خطوة أثارت تفاعلاً دبلوماسياً واسعاً.

انتقادات فرنسية لسياسات الضم والاستيطان

وأوضح بارو، في منشور على منصة "إكس"، أن القرار جاء في ضوء مواقف سموتريتش الداعية إلى ضم الضفة الغربية و"إعادة استعمار" قطاع غزة، وهي سياسات اعتبرتها باريس تصعيداً خطيراً يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وشمل القرار الفرنسي أيضاً منع أربعة من قادة منظمات المستوطنين، بالإضافة إلى 21 مستوطناً وُصفوا بـ"العنيفين"، من دخول الأراضي الفرنسية، في إطار سياسة تستهدف الحد من الأنشطة المرتبطة بتوسيع المستوطنات أو دعم العنف في الضفة الغربية.

موقف فرنسي داعم لحل الدولتين

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإجراءات تعكس رفض باريس لسياسات تتعارض مع الإجماع الدولي الواسع، الذي يتمسك بحل الدولتين كخيار أساسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن غالبية المجتمع الدولي لا يمكنها قبول مثل هذه التوجهات.