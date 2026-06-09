واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعة زراعات القطن بمحافظة الدقهلية، من خلال جولات ميدانية نفذها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، لمتابعة الحالة العامة للمحصول وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

الحالة العامة للمحصول مبشرة والإصابات الحشرية شبه منعدمة

وأجرى الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، جولة تفقدية شملت مراكز السنبلاوين وأجا وطلخا وبلقاس ومنية النصر، لمتابعة عمليات الزراعة ومراحل النمو النباتي، والتعرف على التحديات التي تواجه المزارعين وتقديم التوصيات الفنية المناسبة.

وأكد مدير المعهد أن الحالة العامة للمحصول مبشرة، حيث بلغت نسب الإنبات والكثافة النباتية في معظم المساحات المنزرعة نحو 95%، مع محدودية الإصابات الحشرية والمرضية، مشيرًا إلى تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين وفقًا لمرحلة نمو النبات.

وأوضح أن المساحة المستهدف زراعتها بالقطن في محافظة الدقهلية خلال الموسم الحالي تبلغ 20 ألفًا و755 فدانًا، فيما جرى توزيع أكثر من 17 ألفًا و119 شيكارة تقاوي بنسبة 82.5% من المستهدف، بينما وصلت المساحة المنزرعة حتى الآن إلى 10 آلاف و682 فدانًا، مع استمرار أعمال الزراعة لاستكمال المساحات المقررة.

وأشار إلى أن تأخر حصاد بعض المحاصيل الشتوية، وفي مقدمتها القمح والبنجر والبطاطا، نتيجة الظروف الجوية خلال الموسم الحالي، انعكس على مواعيد زراعة القطن في بعض المناطق، مؤكدًا استمرار تنفيذ الندوات واللقاءات الإرشادية لتوعية المزارعين بسبل التعامل مع الزراعات المتأخرة والحفاظ على معدلات الإنتاجية المستهدفة.

وشدد مدير معهد بحوث القطن على استمرار التواجد الميداني للباحثين وفرق الإرشاد الزراعي والمكافحة لتقديم الدعم الفني للمزارعين ومتابعة المحصول حتى نهاية الموسم، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.