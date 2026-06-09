مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المغربي

المغرب الفاسي

- -
23:00

الجيش الملكي

مباريات ودية - منتخبات

قيرجيزستان

- -
17:30

فلسطين

مباريات ودية - منتخبات

المجر

- -
20:00

كازاخستان

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. البنك الأهلي يعلن أولى صفقاته الصيفية مجانًا

كتب : محمد خيري

03:21 م 09/06/2026

رشاد المتولي ينضم للبنك الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي البنك الأهلي إتمام أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب رشاد المتولي في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

أولى صفقات البنك الأهلي

وكشفت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن توقيع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا لمدة ثلاثة مواسم، ليصبح أحد العناصر الجديدة التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع رشاد المتولي بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق، ما أتاح للبنك الأهلي ضمه دون تحمل أي مقابل مادي نظير الانتقال، في خطوة تستهدف تعزيز الخيارات الفنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

انضمام رشاد المتولي للبنك الأهلي

وتواصل إدارة البنك الأهلي تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، سعيًا لإبرام المزيد من الصفقات القادرة على إضافة الجودة والخبرة للفريق، بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

وتُعد صفقة رشاد المتولي أول إعلان رسمي من البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي، وسط ترقب جماهير النادي للصفقات المقبلة التي تعتزم الإدارة حسمها خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضا:

فيفا يتبرأ.. القصة الكاملة لمنع دخول أفضل حكم أفريقي أمريكا للمشاركة في كأس العالم

انفراجة بيضاء.. أول تحرك رسمي لإيقاف العقوبة التأديبية ضد الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البنك الأهلي رشاد المتولي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع
حوادث وقضايا

نخنوخ للمحكمة: ورقي سليم ومصدر أموالي معلوم للجميع
اللون الأحمر يخيم على نهاية تعاملات جلسة اليوم.. فما السبب؟
اقتصاد

اللون الأحمر يخيم على نهاية تعاملات جلسة اليوم.. فما السبب؟
17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 (صور)
أخبار المحافظات

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 (صور)
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
صور و فيديوهات كأس العالم

3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
ما سر فقدان الشهية في الطقس الحار؟
نصائح طبية

ما سر فقدان الشهية في الطقس الحار؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 - صور
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل