أعلن نادي البنك الأهلي إتمام أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع اللاعب رشاد المتولي في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

أولى صفقات البنك الأهلي

وكشفت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن توقيع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا لمدة ثلاثة مواسم، ليصبح أحد العناصر الجديدة التي يعول عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع رشاد المتولي بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق، ما أتاح للبنك الأهلي ضمه دون تحمل أي مقابل مادي نظير الانتقال، في خطوة تستهدف تعزيز الخيارات الفنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

انضمام رشاد المتولي للبنك الأهلي

وتواصل إدارة البنك الأهلي تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، سعيًا لإبرام المزيد من الصفقات القادرة على إضافة الجودة والخبرة للفريق، بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

وتُعد صفقة رشاد المتولي أول إعلان رسمي من البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي، وسط ترقب جماهير النادي للصفقات المقبلة التي تعتزم الإدارة حسمها خلال الفترة القادمة.

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