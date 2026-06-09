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تواصل محافظة القاهرة، بقيادة الدكتور إبراهيم صابر، لليوم الثاني على التوالي، إزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم وتحديدًا محور عبدالمجيد محمود.

إزالة التعديات على كورنيش محور عبدالمجيد محمود بالمقطم



بدأت محافظة القاهرة، أمس الإثنين، حملة مكبرة، لإزالة التعديات والإشغالات المقامة على كورنيش محور عبدالمجيد محمود بالمقطم حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتستهدف الحملة إزالة الإشغالات والتعديات غير القانونية التي ارتكبها المستفيدين من المنطقة بعد تطويرها، حيث تم رصد انتشار اقتطاع مساحات أكبر من المخصصة لهم على الكورنيش.



محافظ القاهرة: لا تهاون مع التعديات والإشغالات



وشدد محافظ القاهرة، على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على المنطقة المجاورة لكورنيش المقطم أو تواجد أي إشغالات من شأنها تعريض حياة المواطنين لخطر السقوط من حافة الجبل.

ووجه المحافظ، الأجهزة المعنية، بضرورة التصدي الفوري لكافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون استثناء.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف إعادة الانضباط إلى كورنيش المقطم والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما وجه محافظ القاهرة، باستمرار المتابعة اليومية الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع تكثيف الرقابة على مدار الساعة.