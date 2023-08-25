ضبط شيش الكترونية ومبالغ مالية مع راكبين بمطار برج العرب



كتب- محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار برج العرب محاولتي تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ولوازمها مع راكب قادم من الإمارات، ومبالغ من النقد المصرى والأجنبي مع راكب مسافر إلى السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من دبي علي طائرة فلاي دبي، تم ضبط 31 شيشة إلكترونية ماركات مختلفة، و3570 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية (كويل) ماركات مختلفة داخل أمتعة راكب مصرى الجنسية، وقام بالضبط على محمد رئيس الوردية وتامر الخولي رئيس قسم الوديعة ومحمد عبدالسلام رئيس قسم وأسماء عدلي وميرنا شريف ونورهان عزت وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد منير بدر ومصطفى محمد المصري مأموري الفحص بالأشعة تحت إشراف وليد عيسى مدير ادارة الجمرك ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٨٤٦ ألف جنيه.

وجاءت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين علي رحلة طائرة اير كايرو المتجهة إلى جدة، تم ضبط ١٦٥ ألف و٥٠٠ جنيه مصري وكمية من العملات الأجنبية المتنوعة مخباة بين طيات ملابس أحد الركاب المصريين المسافرين ، وقام بالضبط حسام محمد ونورهان لطفي مأموري الحركة.

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى ٣٠ و٣١ ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك. والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.