كرم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال لقاء جمع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد.

أكد "القصبي"، أن اللقاء يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها.

وشدد على دعم اللجنة الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من رؤية وطنية متوازنة تراعي الحقوق والواجبات وتحافظ على ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التطورات العالمية الراهنة كشفت تناقضات بعض القوى الدولية التي ترفع شعارات حقوق الإنسان بينما تتجاهل انتهاكات جسيمة في أماكن مختلفة، عندما تتعارض مع مصالحها.

وأعرب القصبي عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية، لما تحقق من خطوات وصفها بالجادة وغير المسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارًا وطنيًا يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الحقوق والحريات، بالتوازي مع مسار التنمية الشاملة.

وأضاف أن مصر قدمت نموذجًا متوازنًا يجمع بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشددًا على أن مفهوم حقوق الإنسان يشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والصحة والسكن والأمن.

وفي ختام اللقاء، أهدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ درع اللجنة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأكيدًا على روح التعاون والتقدير المتبادل، وحرصًا على تعزيز الشراكة المؤسسية بما يخدم الوطن والمواطن.