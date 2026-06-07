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بعد هجوم إيران على إسرائيل.. ترامب ينفي علمه مسبقا بالقصف الإسرائيلي لبيروت

كتب : وكالات

11:55 م 07/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرفته المسبقة بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد، والذي أعقبته ردود إيرانية بصواريخ على إسرائيل في اليوم نفسه.

وقال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" إن الغارات الإسرائيلية على بيروت لم تُنسق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "أنا لست سعيداً بذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه غير راضٍ عن وقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت، مشيراً إلى أن الرد الإيراني والهجوم الإيراني اللاحق لن يساعدا في المفاوضات الجارية.
وأضاف ترامب أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل لا يخدم الجهود الدبلوماسية، قائلاً: "من المؤكد أن ذلك لن يساعد في المفاوضات".

وتابع: "نحن قريبون جداً. أظن أنه سيتم توقيع اتفاق يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل. والآن يحدث هذا"، مضيفاً مخاطباً إيران: "لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي. عودوا إلى طاولة المفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق".
كما انتقد ترامب الضربات الإسرائيلية على بيروت، مؤكداً أنه "غير سعيد بها".

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