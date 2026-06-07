أعلنت السلطات في سوريا والعراق إغلاق مؤقت للمجال الجوي ليلة الأحد، بعد الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على إسرائيل، وهو ما يهدد باستئناف حرب إيران.

وقررت هيئة الطيران المدني العراقية غلق الأجواء لمدة 72 ساعة قادمة، بينما أعلن مسؤولو الطيران في سوريا إغلاق لمدة 12 ساعة يشمل تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت دمشق يوم الاثنين.

مساعي ترامب لاحتواء توتر إيران وأمريكا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس"، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني لم يسفر عن وقوع أي إصابات، معربا عن أمله في ألا ترد إسرائيل لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وحذر ترامب من أن رد بنيامين نتنياهو قد يجر المنطقة إلى صراع يمتد كما كان عليه الحال طوال الأعوام الـ47 الماضية بل والأعوام الـ3000 الماضية.

وأكد ترامب أن الأطراف قريبة جدا من إبرام اتفاق نهائي ممتاز في إطار علاقة إيران وأمريكا، مشددا على أنه لا يريد لهذه الجهود أن تتبخر بسبب الأحداث الجارية الآن.

أوضح ترامب أنه بصدد مهاتفة نتنياهو الآن ليطالبه بعدم الرد، معتبرا أن كلا الطرفين قد أدى ما عليه بالفعل؛ حيث وجهت إسرائيل ضربتها وقابلتها إيران بضربة مضادة، مما يلغي الحاجة إلى جولة أخرى من الضربات.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء الأحد لبحث تداعيات الموقف.

رصد ميداني وتهديدات حرب إيران

ذكرت القناة 14 العبرية أنه تم إطلاق حوالي 11 صاروخ باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض بعضها وسقط الآخر في مناطق قد تكون مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار مباشرة.

وتوعد مسؤول إسرائيلي عبر القناة 12 العبرية بالرد بقوة على إطلاق النار، بينما طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بضرورة أن تحترق طهران الليلة، مما يعكس ذروة التوتر في صراع إيران وأمريكا المباشر.

في المقابل، حذر علي عبد الله قائد "خاتم الأنبياء" بقيادة الطوارئ في القوات المسلحة الإيرانية من أن أي تصعيد أو عمل انتقامي ضد بلاده سيقابل برد ساحق ومؤسف يستهدف النظام وأنصاره.

وشدد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والضاحية، مؤكدا أن أي رد فعل سيؤدي إلى هجمات مدمرة، وهو ما يضع استقرار المنطقة في مهب الريح نتيجة الصدام المستمر بين إيران وأمريكا.